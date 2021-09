"Espone i loro corpi", i talebani vietano lo sport alle donne

I talebani hanno deciso che le donne afghane non potranno più giocare a cricket nè a nessun altro sport che «esponga i loro corpi» o le mostrino ai media. Lo ha detto in un’intervista all’emittente australiana Sbs news il vicecapo della Commissione cultura dei talebani, Ahmadullah Wasiq. «Non credo che alle donne sarà consentito di giocare a cricket perchè non è necessario che le donne giochino a cricket», ha dichiarato Wasiq, spiegando che nel gioco «potrebbero dover affrontare situazioni in cui il loro viso o il loro corpo non siano coperti. L’Islam non permette che le donne siano viste così».

