(ANSA) - PECHINO, 08 SET - La Cina "dà grande importanza all'annuncio dei talebani sull'istituzione di un governo ad interim che ha posto fine alle oltre tre settimane di anarchia in Afghanistan". E' il commento nel consueto briefing del portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin, per il quale quanto annunciato "è stato un passo necessario per il ripristino dell'ordine interno e della ricostruzione postbellica". (ANSA).