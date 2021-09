Covid: in Israele indice Rt sotto l'1, prima volta da 3 mesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TEL AVIV, 08 SET - In Israele l'indice Rt è sceso sotto l'1 e ora si attesta a 0,95. Lo riferisce, citato dai media, il ministero della sanità secondo cui il dato è il più basso nel Paese da tre mesi a questa parte. L'Rt indica la capacità di un positivo al Covid di infettare altre persone ed è considerato un segnale dell'andamento dell'epidemia. E, in questo caso, del suo rallentamento. L'ultima volta che l'Rt era sceso sotto l'1 è stata agli inizi di giugno all'avvio della diffusione della variante Delta che ha poi portato alla quarta ondata dell'infezione. Eran Segal, un esperto del Weizmann Institute e consigliere del governo, confermando il dato ha escluso che questo possa dipendere dalla diminuzione dei test registrata in questi giorni di festività in Israele. (ANSA).