Green pass: flash mob a Torino, ma è richiesta matrimonio

(ANSA) - TORINO, 08 SET - Nuovo flash mob dei no Green pass nel centro di Torino, questa volta non per protestare contro il certificato verde ma per aiutare un attivista ad organizzare una originale dichiarazione d'amore alla propria fidanzata. Maglietta bianca con le lettere che componevano la scritta "Feffy vuoi sposarmi?", i no Green pass si sono schierati attorno all'amico Francesco in ginocchio, con tanto di anello per la sua Francesca e musica rock di accompagnamento. La richiesta di matrimonio in piazza Castello, tra gli sguardi incuriositi dei passanti. "Un momento di svago e di distrazione - hanno spiegato i no Green pass - prima della prossima manifestazione", già questo sabato sera. (ANSA).