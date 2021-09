Macedonia Nord: incendio in ospedale Covid, 10 morti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 09 SET - Dieci persone sono morte in un incendio in un ospedale che cura pazienti affetti da coronavirus nella Macedonia del Nord. Lo ha reso noto il ministro della salute del paese. L'incendio è divampato in una clinica per il Covid-19 a Tetovo, nel nord-ovest del Paese balcanico, ha scritto su Twitter il ministro della Sanità Venko Filipce. "Al momento sono confermate 10 persone decedute, ma il numero potrebbe aumentare", ha scritto, esprimendo il suo "profondo cordoglio" alle famiglie delle vittime. (ANSA).