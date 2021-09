Scuola: in Emilia Romagna 404 bus in più. La capienza resta all'80%

Più mezzi pubblici per il trasporto scolastico, capienza confermata all’80%, controllori sui bus e monitoraggio alle fermate in caso di eventuali assembramenti. Sono i punti principali trattati in una informativa della Giunta dell’Emilia-Romagna, rivolta ai consiglieri, riuniti in due commissioni congiunte.

La riapertura delle scuole il 13 settembre, spiega l'esecutivo regionale, vede poche novità rispetto ai piani del passato. I tavoli prefettizi hanno organizzato la ripartenza. I piani si presentano alle Regioni e da qui andranno al ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile. Il 3 settembre, l’esecutivo regionale a inviato al Ministero il piano che prevede la dotazione di 404 mezzi aggiuntivi (su gomma), per un totale di 9mila, fino alla fine dell’anno scolastico. Questi numeri sono parametrati all’80% della capienza. Un’ipotesi che rimarrà in essere se resta l’80% di capienza e la scuola in presenza al 100%. Forse, ha ricordato la Regione, 404 mezzi sono un pò sovrastimati, ma consentono un margine di sicurezza.

Non ci sono problemi di risorse, secondo la Giunta, perchè i finanziamenti del governo sono sufficienti per coprire i costi fino a fine anno. Una novità è rappresentata dai servizi sostitutivi su gomma, che rafforzeranno alcune linee ferroviarie (23 in più). Una parte sarà ferma in stazione nel caso ci fossero numeri superiori alla capienza dell’80%.

Infine, la «blindatura» dell’autista - per evitare contatti con i passeggeri e quindi il rischio di contagio - era stata garantita con un investimento di un milione dalla Regione. Garantita, inoltre, la sanificazione e l’igienizzazione dei mezzi, anche con soluzioni innovative legate alla ionizzazione. (ANSA).