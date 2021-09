Svolta Britney Spears, il padre chiede la fine della custodia legale

Svolta nel caso di Britney Spears. Il padre, James Spears, ha presentato una richiesta per mettere fine alla custodia legale degli asset della figlia, che controlla da 13 anni. «Come ha più volte ripetuto, James Spears vuole il meglio per sua figlia. Se Britney Spears vuole mettere fine alla custodia» del padre e «ritiene di poter gestire la sua vita allora è giusto che abbia una chance», afferma James Spears nella documentazione depositata in tribunale e riportata da alcuni media americani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA britney spears