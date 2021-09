Talebani vietano ogni manifestazione non autorizzata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ISLAMABAD, 09 SET - I Talebani hanno annunciato il divieto di ogni tipo di manifestazione in tutto l'Afghanistan, affermando che tali proteste "disturbano la vita normale, molestano le persone" e creano problemi di sicurezza. Secondo una dichiarazione del ministero dell'Interno dei Talebani, "non è permesso tenere alcun tipo di manifestazione" senza autorizzazione del ministero della Giustizia, "da richiedere almeno 24 ore prima", comunicando tutti i dettagli. "A meno che non vengano adempiute tutte le formalità, nessuno è autorizzato a tenere alcuna manifestazione", si legge nel comunicato. (ANSA).