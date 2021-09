Versilia, si ammala due volte di covid e muore a 49 anni. Doveva fare il vaccino il 5 settembre

Morta una donna che si è ammalata due volte di Covid: la prima nel 2020 ed è guarita, la seconda nell’agosto scorso ed è purtroppo deceduta. Questa la vicenda di una 49enne di Massarosa (Lucca).

La donna aveva prenotato il vaccino per il 5 settembre, ma si è ammalata prima e non è stato più possibile riceverlo. Barbara Bertelli il 9 agosto, giorno successivo al suo compleanno, è stata ricoverata all’ospedale Versilia di Lido di Camaiore, poi è stata portata al San Luca di Lucca per l’aggravarsi delle condizioni, quindi l’hanno trasferita a Careggi (Firenze) dove è deceduta la notte tra il 6 e il 7 settembre.

Da alcuni giorni si era negativizzata, viene ricostruito sui giornali, ma il suo organismo era stato troppo debilitato dalla malattia, con una grave compromissione dei polmoni. Lascia una bambina, i genitori, il fratello. All’inizio della stagione estiva aveva cominciato a lavorare in uno stabilimento balneare della Versilia, ma poi ha dovuto lasciare proprio per il nuovo attacco del Covid.

L’anno scorso rimase contagiata e riuscì a guarire superando inverno e primavera senza conseguenze apparenti.