60enne uccisa a coltellate dal marito nel Cagliaritano

Una donna di 60 anni è stata uccisa questo pomeriggio a Quartucciu, nell’hinterland di Cagliari, dal marito di 67 anni. L’episodio è avvenuto in un’abitazione in via Sarcidano. Il 67enne avrebbe accoltellato ripetutamente la moglie e poi lui stesso ha chiamato i carabinieri. Quando i medici del 118 sono arrivati in casa non hanno potuto fare nulla, la donna era già morta. Sul posto stanno operando i carabinieri della Compagnia di Quartu Sant'Elena e del Comando provinciale di Cagliari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA femminicidio