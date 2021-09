Austria, obbligo di Ffp2 nei negozi per i non vaccinati

In Austria dal 15 settembre i non immunizzati dovranno indossare la mascherina Ffp2 in tutti i negozi, mentre i vaccinati e guariti solo nei supermercati e sui mezzi pubblici. Lo hanno annunciato il cancelliere Sebastian Kurz e il ministro alla salute Wolfgang Mueckstein.



Kurz ha rivolto un appello al senso di responsabilità dei cittadini per fare rispettare le nuove regole, che saranno controllati a campione. A Vienna l’obbligo di mascherine nei negozi è invece rimasto in vigore anche d’estate.

In una seconda fase il governo ipotizza di escludere i non vaccinati dalla movida e dai grandi eventi.