Muore neonata da mamma con Covid, secondo caso a Napoli

La neonata morta al Policlinico di Napoli Federico II, secondo il racconto del Corriere del Mezzogiorno, era nata pre termine di 26 settimane. La mamma, con Covid, è in gravi condizioni. Si tratta, dall’inizio della pandemia, del secondo prematuro morto, figlio di donna con virus. Il professore Francesco Raimondi, ordinario di pediatria e responsabile del reparto di Neonatologia della Federico II, evidenzia che in ospedale continuano ad arrivare bimbi nati pretermine da mamme con Covid. I prematuri nati ad agosto al Policlinico sono comunque in buone condizioni.

