Nel decreto legge approvato in Cdm obbligo di vaccino per il personale delle Rsa

Il Consiglio dei ministri, a quanto si apprende da fonti di governo, ha dato il via libera al decreto legge «per fronteggiare l’emergenza da Covid-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario - assistenziale»: via libera al decreto legge che estende l'obbligo di Green pass al personale esterno della scuola e dell'università e prevede invece l'obbligo di vaccino per i lavoratori delle Rsa, anche esterni.

«Fino al 31 dicembre 2021, cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative», «deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde Covid-19». Lo si legge nella bozza del decreto sul Green pass approvato oggi in Cdm. L'obbligo di esibire il Pass vale per chiunque entri in una scuola ma non riguarda gli studenti e chi è esentato dal vaccino. L’estensione vale anche per le università. I controlli spettano ai dirigenti scolastici e nel caso di personale esterno alle scuole, anche ai rispettivi datori di lavoro.

A breve ci sarà un intervento più ampio di estensione dell’obbligo del Green pass. Lo avrebbe detto il presidente del Consiglio Mario Draghi nel corso del Consiglio dei ministri, a quanto si apprende da fonti presenti alla riunione. Tra i ministri non si sarebbe aperto un dibattito sul tema.

Per il personale, anche esterno, delle Rsa il decreto approvato in Consiglio dei ministri prevede «l'obbligo del vaccino, e non del Green Pass», come invece è previsto per i lavoratori in ambito scolastico coinvolti nel provvedimento varato questa mattina. Lo ha spiegato, al termine del Cdm, il ministro per le Pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti.