Spagna: evacuate 400 persone per un incendio in Andalusia

(ANSA) - MADRID, 09 SET - Un incendio in un bosco scoppiato in serata in provincia di Malaga (Andalusia), nel sud della Spagna, ha portato le autorità nelle ore successive a evacuare oltre 400 persone e chiudere un tratto dell'autostrada Ap-7 e di due strade provinciali. Lo rendono noto i servizi d'emergenza regionale e media locali. Le fiamme stanno lambendo le località di Jubrique, Estepona e Genuacil, situate nei pressi di una zona di montagna chiamata Sierra Bermeja. Nella notte, le autorità regionali dell'Andalusia hanno attivato un piano d'emergenza che permetti di adottare misure di protezione di persone e beni. Sul posto sono attivi pompieri e mezzi antincendio terrestri e aerei. Il forte vento che si registra nella zona sta complicando i lavori di spegnimento, riferiscono i media locali. (ANSA).