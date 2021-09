Spagna: rogo in Andalusia ha bruciato più di 2.100 ettari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MADRID, 09 SET - L'incendio scoppiato ieri sera in provincia di Malaga, nel sud della Spagna, ha bruciato più di 2.100 ettari di terreno nei comuni di Jubrique, Estepona, Benahavís e Genalguacil: lo ha reso noto Carmen Crespo, assessora regionale allo Sviluppo Sostenibile dell'Andalusia. Le autorità hanno proceduto all'evacuazione di più di 700 persone residenti nella zona colpita dalle fiamme e interrotto la circolazione su un tratto dell'autostrada Ap-7 (in due circostanze, stamattina e poi di nuovo nel primo pomeriggio) e su due strade provinciali. Crespo ha spiegato ai giornalisti inviati sul posto che si tratta di un incendio "abbastanza grande" e che il forte vento, con "raffiche di vento di più di 50 chilometri all'ora", ha complicato nelle scorse ore le operazioni di spegnimento. Il premier spagnolo, Pedro Sánchez, ha espresso su Twitter la sua "solidarietà" per le persone sfollate. "Immagino la loro desolazione e impotenza", ha scritto. (ANSA).