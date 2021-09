© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 09 SET - Le autorità talebane in Afghanistan hanno consentito la partenza dal Paese di 200, fra cittadini americani e di altre nazionalità, a bordo di un volo diretto in Qatar previsto per oggi. Si tratterebbe della prima partenza di questo tipo dal ritiro delle forze Usa. Lo scrive il Wall Street Journal citando fonti americane e del Qatar. (ANSA).