Turchia: Erdogan a New York per Assemblea Onu

(ANSA) - ISTANBUL, 09 SET - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan si recherà negli Stati Uniti tra il 19 e il 22 settembre prossimi per partecipare a New York all'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Lo riferisce il ministero degli Esteri di Ankara. Tra i temi attesi al centro del suo intervento, ci sono la questione migratoria, la lotta al terrorismo e il sistema stesso di governance dell'Onu, spesso criticato dal leader turco con riferimento al potere di veto dei membri permanenti del Consiglio di sicurezza. A margine della visita, riferiscono fonti diplomatiche turche, potrebbero tenersi colloqui bilaterali con il presidente Usa Joe Biden e quello israeliano Yithzak Herzog. Erdogan inaugurerà inoltre un centro culturale turco a New York. (ANSA).