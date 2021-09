Afghanistan: Michel, sostegno al lavoro di Fao, Ifad e Wfp

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRUXELLES, 10 SET - Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha ringraziato in un incontro a Roma il "pieno sostegno al lavoro a livello globale della Fao, dell'Ifad (Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo) e del World Food Program (programma alimentare mondiale Wfp/Pam) e soprattutto in Afghanistan". Lo scrive su Twitter il politico belga precisando che "la vostra continua presenza sul campo è fondamentale. Siamo con il popolo afghano". Michel ha poi annunciato che nel corso dell'incontro si è discussa la "necessità di fermare la violenza in Etiopia e dare accesso agli aiuti umanitari". (ANSA).