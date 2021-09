© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MADRID, 10 SET - Il ministro degli Esteri spagnolo, José Manuel Albares, è atterrato oggi a Islamabad, capitale del Pakistan, per incontrare le autorità del Paese. Lo ha reso noto lui stesso con un video diffuso sui social. Tra gli obiettivi della missione, ha affermato, c'è quello di "trovare possibilità sicure" per l'evacuazione dei collaboratori della Spagna rimasti in Afghanistan. (ANSA).