Un'altra donna uccisa a colpi arma da fuoco, l'assassino è in fuga

Una donna è stata uccisa stamane a colpi d’arma da fuoco a Noventa Vicentina. Autore del delitto un uomo , italiano.,con il quale la vittima, di origini straniere, si trovava nel parcheggio di un’azienda.

Dopo averla uccisa, l'uomo è fuggito in auto facendo perdere le tracce, ed è attualmente ricercato dai carabinieri, con il supporto della polizia, in tutta la provincia vicentina e lungo la rete autostradale. Non si conoscono al momento le motivazioni alla base del delitto.