Libano: formato il governo Mikati dopo 13 mesi di stallo

(ANSAmed) - BEIRUT, 10 SET - Dopo 13 mesi di vuoto e stallo istituzionali e 7 settimane dopo la sua nomina, il premier incaricato Najib Mikati ha annunciato dal palazzo presidenziale libanese di Baabda di aver ottenuto l'approvazione del presidente della Repubblica Michel Aoun per formare il tanto atteso nuovo governo, con lo scopo prima di tutto di negoziare con le istituzioni finanziarie internazionale gli aiuti al Libano al collasso economico. "Non formo un governo ma una squadra di lavoro al servizio dei libanesi", ha detto Mikati. Il governo è formato da 24 ministri, ripartiti tra personalità cristiane e musulmane come previsto per convenzione in Libano. Mikati, 66 anni, miliardario originario di Tripoli nel nord del Paese, è stato già premier negli anni passati: dal 2004 al 2005 e dal 2011 al 2014. E' da anni indicato come uno degli uomini più ricchi di tutto il Medio Oriente e vanta ottime relazioni familiari con il presidente siriano Bashar al Assad. Negli ultimi due anni è stato accusato di atti di corruzione e clientelismo ed è uno dei leader politici libanesi fortemente contestati dal movimento di contestazione scoppiato in corrispondenza del palesarsi, nell'autunno del 2019, delle massicce proteste popolari anti-governative. (ANSAmed).