Tromba d'aria a Pantelleria: due morti

E’ di due morti e nove feriti (4 in gravi condizioni) il bilancio di una tromba d’aria che ha colpito l’Isola di Pantelleria. L’evento intorno alle ore 19 in località Campobello, a circa tre chilometri dal centro. La tromba d’aria ha letteralmente sollevato una decina di auto che sono finiti all’interno de campi. Una delle vittime si trovava all’interno di una di esse, mentre la seconda è stata trovata a terra. Si registrano danni anche ad alcune case, che sono state scoperchiate ed ai classici muretti a secco. «Circa una ora fa, una tromba d’aria a Pantelleria ha colpito diverse autovetture e, purtroppo, provocato due morti e 4 feriti gravi. Sul posto immediatamente arrivati i soccorsi». Così la protezione civile su Facebook. I sanitari del 118 che si trovano sull'isola parlano già di un bilancio in aumento. Nove i feriti accertati, ma sono ancora in corso le ricerche di eventuali dispersi.

"Un vero disastro, un evento inaspettato". Queste le prime parole all’Agenzia Italpress del sindaco di Pantelleria Vincenzo Campo, dopo la violenta tromba d’aria che si è abbattuta sull'isola causando due vittime e quattro feriti. "Per fortuna non gravi" rivela il primo cittadino pantesco sperando che il bilancio resti invariato. "Proseguono le ricerche da parte dei carabinieri visto che la zona è abbastanza vasta - dice - ma sono rese difficili dall’arrivo dell’oscurità".