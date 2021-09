Ucraina: Zelensky,possibile guerra vera e propria con Russia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MOSCA, 10 SET - Il presidente ucraino Vladimir Zelensky ha ammesso la possibilità di una guerra vera e propria con la Russia e crede che questo sarebbe "il più grande errore". "Penso, forse", ha dichiarato il leader ucraino al forum YES Brainstorming, rispondendo alla domanda sulla possibilità di una guerra vera e propria con la Russia. Allo stesso tempo, Zelensky è convinto che questo sarebbe uno scenario sbagliato per lo sviluppo degli eventi. "In tal caso, il vicinato tra Russia, Ucraina e Bielorussia non esisterà più", ha detto. Lo riporta la Tass. (ANSA).