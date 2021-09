11/9: regina Elisabetta a Biden, vittime nelle mie preghiere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 11 SET - La regina Elisabetta ha inviato un messaggio al presidente americano Joe Biden in occasione del 20mo anniversario dell'attacco alle Torri Gemelle affermando che le vittime ed i sopravvissuti dell'attentato - così come le loro famiglie - sono nelle sue preghiere. Nel suo messaggio, riporta la Bbc, la sovrana ha inoltre reso omaggio alla resilienza delle comunità che si sono unite per ricostruire. Omaggio anche da parte del premier britannico Boris Johnson, secondo il quale i terroristi non sono riusciti a "scuotere la nostra fede nella libertà e nella democrazia". Nell'attacco morirono 67 cittadini britannici. (ANSA).