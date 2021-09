© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRUXELLES, 11 SET - "L'11 settembre ha cambiato la storia del mondo. Quel giorno rimane una ferita aperta in tutti i nostri cuori, non sarà mai dimenticato". Lo scrive su Twitter il presidente del Parlamento europeo David Sassoli. "Venti anni dopo, la lotta al terrorismo non è finita. Resteremo sempre vigili", conclude Sassoli. (ANSA).