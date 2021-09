Afghanistan: lunedì il primo volo commerciale verso Kabul

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ISLAMABAD, 11 SET - Sarà la compagnia aerea pachistana PIA la prima a volare a Kabul dopo l'ascesa dei talebani al potere in Afghanistan: lo ha annunciato oggi un portavoce della società, Abdullah Hafeez Khan. Il primo collegamento è previsto per lunedì prossimo da Islamabad. "Abbiamo tutte le autorizzazioni tecniche per le operazioni aeree", ha detto il portavoce. "Il nostro primo aereo commerciale, un Airbus A320, decollerà da Islamabad per Kabul il 13 settembre". (ANSA).