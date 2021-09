Incendi: a fuoco un bosco vicino a Carrara

Un nuovo incendio sta interessando dal primo pomeriggio la provincia di Massa Carrara. Le fiamme, riferisce la Regione, sono divampate in località Ficola, nel comune di Carrara, in una zona densamente boscata a pini e macchia mediterranea con abitazioni in prossimità.

Squadre di volontariato antincendio stanno contenendo il fronte con il supporto di due elicotteri coordinati da un direttore operazioni. Vigili del fuoco con autobotti garantiranno il rifornimento mezzi e il presidio alle abitazioni. Saranno effettuate valutazioni per ulteriori supporti aerei e invio di squadre a terra. E’ invece sotto controllo l’incendio scoppiato ieri notte sulle colline sopra Massa. Proseguono le operazioni di bonifica e andranno avanti per tutta la giornata.