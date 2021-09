Migranti: rintracciate 81 persone a Trieste

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TRIESTE, 11 SET - Piccoli gruppi di immigrati per complessive 81 persone sono state intercettate dalla Polizia a varie riprese a partire dall'alba di oggi nelle zone delle Noghere, nel comune di Muggia (Trieste) e in via del Carnaro. Si tratta di migranti di nazionalità pachistana prevalentemente. Tutti sono stati portati alla caserma di Polizia di frontiera a Fernetti (Trieste) dove saranno sottoposti allo screening sanitario e dove saranno effettuate le pratiche di identificazione, propedeutiche alle richieste di asilo politico. (ANSA).