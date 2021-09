Violento temporale a Catania: alberi caduti, giù recinzioni. Una decina di voli dirottati

Un violento nubifragio ha investito nel pomeriggio la città di Catania e la provincia. Disagi sono stati registrati all’aeroporto Fontanarossa. Oltre una decina di voli sono stati dirottati a Catania per un violento temporale che si è abbattuto sulla città riducendo la visibilità. Quattro aerei sono atterrati a Palermo, altri sono stati spostati su Trapani, Comiso (Ragusa), Napoli e Malta. Lo scalo è tornato alla piena operatività, ma ci sono forti disagi per i passeggeri.

Alberi abbattuti, automobilisti in panne e decine di tetti scoperchiati nella zona sud di Catania: è il bilancio del maltempo che nelle scorse ore si è abbattuto in città e nella provincia. Sono state centinaia le chiamate arrivate alla Sala Operativa dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania, a seguito dell’ondata di maltempo che si è abbattuta su tutta la Sicilia Orientale. Decine di alberi sono caduti in tutte le parti della città, dalla circonvallazione a Piazza Palestro, dove squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco stanno mettendo in sicurezza un grosso ficus caduto su delle auto, fortunatamente senza nessuno all’interno. Un platano è caduto in Via Dusmet, mentre in Via San Calogero, in prossimità della trincea della Ferrovia, la recinzione che delimita quest’ultima è stata divelta dalla quella che sembrerebbe essere stata una tromba d’aria. Decine di tetti scoperchiati nella zona sud della città e automobilisti tratti in salvo nelle loro auto rimaste in panne.