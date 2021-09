Accordo con Iran, Aiea accederà a videocamere sorveglianza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - VIENNA, 12 SET - L'Iran e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) hanno raggiunto un accordo per la manutenzione delle apparecchiature di sorveglianza dell'agenzia, alle quali Teheran ha limitato l'accesso dall'inizio di quest'anno. "Agli ispettori dell'Aiea è consentito riparare le apparecchiature identificate e sostituire i loro supporti di memorizzazione, che saranno tenuti sotto il sigillo congiunto dell'Aiea e dell'Aeoi (l'Organizzazione per l'energia atomica dell'Iran, ndr) nella Repubblica islamica dell'Iran. I modi e i tempi sono concordati dalle due parti", recita un comunicato congiunto. (ANSA).