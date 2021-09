Blitz no-vax all'inaugurazione di una scuola nel Piacentino

Alcuni manifestanti 'no-vax' e 'no-Green pass' hanno fatto un blitz, ieri, a Rovoleto di Cadeo, nel Piacentino, dove hanno interrotto e insultato l'inaugurazione di una nuova scuola, alla quale hanno partecipato il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e il vescovo di Piacenza Adriano Cevolotto.

Secondo il racconto del quotidiano 'Liberta» i manifestanti sono stati lasciati fuori dal cancello, come tutti coloro che non erano dotati di Green pass. La frangia più estremista, con il volto coperto dalle maschere di Anonymous, ha rivolto insulti all’iniziativa, esponendo cartelli come 'No al Green pass', 'Noi non dimentichiamo Bibbianò. Durante la benedizione, le parole del vescovo erano coperte da parole come 'Gesù non discriminavà e 'Nel vaccino ci sono feti abortitì. Insulti anche per Bonaccini e per l’addetta della scuola incaricata di chiedere il Green pass.