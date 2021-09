Media, Eitan curato in ospedale a Tel Aviv

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TEL AVIV, 13 SET - Il piccolo Eitan è attualmente curato da medici in un ospedale alla periferia di Tel Aviv. Lo ha detto la famiglia materna del bambino in Israele citata dalla tv Canale 12. "L'amato Eitan - ha spiegato - è tornato in Israele dopo aver perso tutta la sua famiglia, come volevano i suoi genitori". Non appena arrivato in Israele - ha aggiunto - Eitan è stato affidato "ad uno staff medico presso l'ospedale Sheba". La stessa zia Gali Peleg questa mattina aveva spiegato alla radio 103 che il piccolo "adesso riceve l'assistenza" medica e psicologica "migliore possibile". (ANSA).