Milano sempre più set di tv e film, +88% richieste di girare

(ANSA) - MILANO, 12 SET - Milano diventa sempre più set cinematografico. Sono 505 le richieste di autorizzazione a girare film, spot o programmi tv in città arrivate al Comune, l'88% in più delle 237 dello scorso anno ma soprattutto ancora più delle 462 del 2019, cioè in epoca pre covid. Su tutti i giornali del mondo sono andate le foto del set del film di Ridley Scott House of Gucci con Lady Gaga, ma fra le pellicole girate ci sono Carla, fiction ispirata all'autobiografia di Carla Fracci, la terza stagione dell'Amica geniale, la serie Fedeltà, tratta dall'omonimo romanzo di Marco Missiroli e il film sulla vita di Napoleone girato anche tra le mura del Castello Sforzesco. Girati questa estate anche il film 'Mollo tutto e apro un chiringuito' con Germano Lanzoni e Paolo Calabresi, il docu-film Illuminate su Fernanda Pivano che andrà in onda su Rai 3, le riprese della fiction per la prima serata di Rai 1 Vostro Onore e della serie tv Blocco 181, realizzata per Sky Studio. A conferma che luglio è il miglior mese per numero di richieste presentate in Comune (94), seguito da maggio (93) e aprile (81). A fare la parte del leone fra le domande di autizzazioni è la moda con con 133 pubblicità video e 113 set fotografici, seguita dai lungometraggi e i film (55), i documentari (46), le serie tv e le fiction (42). Set preferiti si confermano Duomo, Galleria, Scala e Palazzo Reale con 209 richieste. Sono invece stati 74 i permessi per i parchi (esclusi Sempione e Giardini Montanelli), 44 per i musei (44), 40 par la zona di Cairoli, Dante, Cordusio e Broletto in pieno centro e 27 per Castello, Arco della pace, Parco Sempione. (ANSA).