Usa: è morto a 31 anni uno dei pinguini più vecchi al mondo

(ANSA) - ROMA, 12 SET - Uno dei pinguini più vecchi al mondo - Mochica, un pinguino di Humboldt - è morto la settimana scorsa in uno zoo statunitense all'età di 31 anni: nato il sei luglio del 1990, 'Mo' - come veniva chiamato dai suoi custodi - è vissuto circa 11 anni in più rispetto alla media di questa specie allo stato brado. A dare l'annuncio, riporta Nbc News, è stato lo stesso Oregon Zoo di Portland (Oregon), dove Mochica era nato e viveva in una grande colonia di pinguini di Humboldt. 'Mo', ha spiegato lo zoo, è stato soppresso poiche' le sue malattie legate alla vecchiaia erano diventate troppo numerose per le cure palliative. (ANSA).