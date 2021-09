Bbc, tangenti a Mugabe dalla British American Tobacco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 13 SET - Una tangente di 300-500.000 sterline al partito di Robert Mugabe, presidente dello Zimbabwe, pagate dalla British American Tobacco (BAT), la prinicale compagnia di tabacco britannica. E' quanto emerge da una inchiesta della Bbc. La Bat "ha negoziato il pagamento al partito Zanu-Pf nel 2013, nell'ambito di pratiche simili in Sud Africa e all'uso di sorveglianza illegale, grazie a una rete di centinaia di informatori per danneggiare i rivali", scrive l'emittente. Mugabe, rimasto al potere per 37 anni grazie e diverse frodi elettorali, è morto nel 2019. (ANSA).