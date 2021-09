Epstein: il principe Andrea contesta notifica causa Giuffre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 13 SET - Il principe Andrea si appresta a contestare davanti alla giustizia americana di aver ricevuto i documenti della causa avviata nei suoi confronti da Virginia Giuffre Roberts, la grande accusatrice di Jeffrey Epstein. Lo riportano i media internazionali. Uno dei legali del terzogenito della regina Elisabetta, accusato da Giuffre di aver avuto rapporti sessuali con lei quando ancora era minorenne, è atteso nel corso di un'udienza virtuale davanti a un giudice di New York, chiamato a decidere i prossimi passi, ovvero a stabilire se il principe ha ricevuto o meno i documenti in questione e quindi se il caso può procedere. La notifica dei documenti, secondo indiscrezioni, sarebbe avvenuta lo scorso 27 agosto. Il principe Andrea, amico di Epstein, ha sempre negato le accuse nei suoi confronti. (ANSA).