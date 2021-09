Onu, per fornire aiuti fondamentale parlare coi talebani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - GINEVRA, 13 SET - "E' impossibile fornire assistenza umanitaria in Afghanistan senza parlare con le autorità de facto del Paese. Credo che sia molto importante parlare con i talebani in questo momento". Lo ha detto il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, in conferenza stampa dopo la riunione ministeriale a Ginevra che mira a raccogliere oltre 600 milioni di dollari di aiuti per le organizzazioni umanitarie da destinare al popolo afghano. "Non credo che se le autorità di un Paese si comportano male, la soluzione sia punire collettivamente un intero popolo", ha aggiunto. (ANSA).