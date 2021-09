© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - IL CAIRO, 13 SET - Per la prima volta in un decennio, un premier israeliano è in visita in Egitto: come annuncia la presidenza egiziana, "il presidente Abdel Fattah El-Sisi ha incontrato oggi i il primo ministro israeliano Naftali Bennett" a Sharm El Sheik, la località balneare sul Mar Rosso. La visita del primo ministro israeliano nel più popoloso Paese arabo era stata preannunciata come imminente, ma senza precisare date, il mese scorso. (ANSA).