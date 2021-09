Spagna: ancora da record i prezzi dell'elettricità

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MADRID, 13 SET - Rimangono alle stelle i prezzi medi dell'elettricità in Spagna: oggi verrà toccata quota 154,16 euro al megawattora, la più alta mai registrata, mentre domani si attende un lieve calo, con un prezzo di 153,43 €/MWh, comunque al di sopra dei record precedenti. Lo comunica l'Operatore del Mercato Iberico dell'Energia (Omie). I prezzi sono validi anche per il Portogallo. Le ripercussioni di questi prezzi di mercato sulle bollette di famiglie e aziende spagnole rappresentano una delle principali emergenze per le quali l'opinione pubblica chiede risposte al governo di centrosinistra guidato dal premier Pedro Sánchez. (ANSA).