Volo commerciale atterra a Kabul,primo da ritorno talebani

(ANSA-AFP) - ROMA, 13 SET - Un aereo della compagnia pachistana Pia è atterrato oggi all'aeroporto di Kabul. Ed è il primo volo commerciale internazionale a posarsi sulle piste del lo scalo nella capitale afghana da quando lo scorso 15 agosto i talebani hanno ripreso il potere nel Paese. Lo ha constatato un giornalista dell'Afp sul posto. L'arrivo del primo volo commerciale internazionale a Kabul può essere visto come uno dei primi segnali di normalizzazione economica per il Paese a quasi un mese dal ritorno sotto il controllo dei talebani, e in particolare per l'aeroporto di Kabul, dove dopo il 15 agosto si sono riversati migliaia di afghani speranzose di partire lasciandosi alle spalle il nuovo regime islamista. L'aereo della Pia è atterrato verso le 10.30 locali (circa le 8 in Italia), con a bordo poche persone: "circa 10, probabilmente più membri dell'equipaggio che passeggeri", ha riferito un giornalista dell'Afp a bordo del volo proveniente da Islamabad. Ieri un portavoce della Pia aveva confermato che questo primo volo verso Kabul, precisando tuttavia che la compagnia aerea sta ancora lavorando a ristabilire la regolarità della tratta. "E' un momento importante, un giorno di speranza", ha detto all'Afp un dipendente dell'aeroporto di Kabul. (ANSA-AFP).