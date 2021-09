Accoltellamento Rimini: il Gip convalida l'arresto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - RIMINI, 14 SET - Resta in carcere Somane Duula, il 26enne somalo che ha accoltellato sabato sera a Rimini cinque persone tra cui un bimbo di 6 anni. Il Giudice per le indagini preliminari, Manuel Bianchi - che questa mattina l'ha interrogato - ha convalidato l'arrestato per tentato omicidio di una delle due controllore sull'autobus della linea 11, e del bambino cui ha reciso la carotide. Per gli altri feriti le accuse sono di lesioni. Contestata anche la tentata rapina del cellulare e la resistenza a pubblico ufficiale. (ANSA).