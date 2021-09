Di Maio, boom esportazioni anche grazie al Patto per Export

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 14 SET - "Il Patto per l'Export, fortemente voluto dalla Farnesina e per cui il Governo ha stanziato 5,4 mld, rappresenta un esempio di inclusività ed efficacia. Ad oltre un anno dal suo varo", ha detto Luigi Di Maio alla presentazione dell'edizione 2021 del rapporto export Sace, "secondo l'Istat l'export italiano dei primi 6 mesi del 2021 ha raggiunto esportazioni pari a 250 mld. Non solo abbiamo registrato una crescita del 24,2% rispetto al 2020 ma abbiamo anche superato i 240 mld del primo semestre 2019, anno d'oro delle esportazioni italiane. Questi dati sono il segno tangibile della bontà dello sforzo di sistema intrapreso con il Patto" (ANSA).