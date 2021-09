© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TEL AVIV, 14 SET - Aya Biran - la zia paterna di Eitan di cui esercita la tutela - ha presentato al Tribunale per le questioni familiari di Tel Aviv la richiesta di far rientrare il piccolo in Italia sulla base della Convenzione dell'Aja. Lo riferisce l'israeliana Canale 13. (ANSA).