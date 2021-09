Esplosione e incendio in una palazzina in via Atteone, in zona Tor Bella Monaca, alla periferia di Roma. Sul posto carabinieri, polizia locale e vigili del fuoco. Dalle prime informazioni sembra che l'esplosione si sia verificata in un appartamento all’ultimo piano probabilmente per una fuga di gas. Al momento si registrano due feriti.

