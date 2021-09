© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TORINO, 14 SET - Sono stati assolti tre medici dell'ospedale Santa Croce di Moncalieri processati a Torino per il caso di Sara Festa, una donna di 39 anni che perse la vita in un ospedale nel capoluogo piemontese il 23 aprile 2017 insieme alla bimba di 34 settimane che stava per partorire. La procura aveva chiesto la condanna di tutti gli imputati a due anni di reclusione. La sentenza è stata pronunciata perché "il fatto non sussiste". (ANSA).