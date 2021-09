Vaccini: Fedriga, Fvg pronto da subito per terze dosi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TRIESTE, 14 SET - Rispetto alla somministrazione delle terze dosi prevista dal 20 settembre, "noi partiamo subito per le categorie individuate a livello nazionale, quindi gli immunodepressi, i fragili e i super-fragili". Lo ha annunciato il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, intervenendo questa mattina alla trasmissione "Radio anch'io" su Rai Radio 1. "Siamo pronti e i vaccini ci sono, quindi quel problema che si è presentato qualche mese addietro non c'è più", ha assicurato Fedriga. E in merito a una estensione del Green pass ai lavoratori pubblici e privati, Fedriga ha detto: "Se questa è la scelta presa su un indirizzo scientifico, sono d'accordo". E ha proseguito: "Penso che sia un grave errore adesso trasformare il Paese in un'arena dove c'è una lotta tra bande, dobbiamo accompagnare i cittadini in questo periodo difficile. Per questo, per esempio, io sono contrario all'obbligo vaccinale, ma molto favorevole all'informazione corretta sui vaccini che smentisca le fake news e convinca a partecipare alla campagna vaccinale". (ANSA).