Vaccini: Tar Sardegna, sanitari no vax non tornano al lavoro

(ANSA) - CAGLIARI, 14 SET - Non è una sentenza breve, come tutti si aspettavano, ma un'ordinanza quella che questa sera ha respinto l'istanza di sospensiva cautelare chiesta dai 173 operatori sanitari, tra medici, infermieri e Oss, contro l'allontanamento dal lavoro perché non si erano vaccinati contro il Covid. L'opposizione dei legali dei ricorrenti alla trattazione diretta ha impedito la sentenza breve, ma l'ordinanza scritta dalla prima sezione del Tar Sardegna presieduta dal giudice Dante D'Alessio, appare quasi come un'anticipazione del giudizio finale. (ANSA).