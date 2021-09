California al voto, governatore Newsom alla prova sul Covid

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 14 SET - Il Covid è il tema centrale nelle elezioni in California sul governatore Gavin Newsom. E' quanto emerge dagli exit poll, secondo i quali il 69% degli elettori ritiene che la crisi da coronavirus stia passando e il 45% promuove le politiche contro il Covid adottate dal democratico Newsom. Il 32% le ritiene invece troppo rigide. C'è ottimismo fra lo staff del governatore sull'esito del voto. Le urne sono ancora aperte ma l'elevata affluenza rilevata è una buona indicazione per Newsom, visto che per ogni repubblicano ci sono due democratici in California. E quindi più gente vota più alte sono le chance del governatore di essere confermato e superare il referendum indetto sulle politiche anti Covid da lui adottate. (ANSA).