(ANSA) - NEW YORK, 15 SET - Gavin Newsom resta governatore della California, secondo le proiezioni dei media americani, inclusa Cnn. Il tentativo di rimuoverlo è fallito alle urne con il 'no' alla sua rimozione bocciato. Per qualche tempo la sua riconferma era apparsa in bilico anche se l'alta affluenza alle urne sembrava favorirlo. Il risultato non è ancora ufficiale ma secondo i media americani per Newsom si sarebbero espressi circa i due terzi degli votanti. (ANSA).