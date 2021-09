Un caso in classe nel Modenese, alunni in Dad

Al secondo giorno di scuola c'è un caso Covid in una classe nel Modenese, che oggi segue le lezioni in Dad. E’ successo alle medie di Vignola e il problema riguarda una prima, dove anche per età nessuno studente può essere vaccinato. Lo riporta la stampa locale.

Ieri nel tardo pomeriggio l’assessora alla scuola, Daniela Fatatis, ha informato dell’accaduto la sindaca, Emilia Muratori. Non è chiaro se il caso di coronavirus riguardi un alunno o personale scolastico. Da oggi quindi Didattica a distanza e poi tra oggi e domani saranno eseguiti i tamponi. Con esito negativo venerdì si potrebbe tornare in aula in presenza.

«Al di là dell’accaduto - spiega Fatatis al Resto del Carlino - possiamo almeno dire che l’attività di tracciamento ha funzionato, nonostante siamo solo all’inizio dell’anno scolastico e si tratti di una prima. Molto tempestiva è stata la comunicazione da parte della nuova dirigente scolastica».

